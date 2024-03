Ruspe in azione per il nido a Viserba. Avanzano piscina e Parco del Mare sud

Largo alle ruspe: oggi parte la demolizione della struttura di via Sacramora a Viserba che lascerà spazio all’asilo Peter Pan, uno dei tre nuovi nidi che saranno realizzati con le risorse del Pnrr. Gli altri due sono il Pollicino al Parco Pertini a Marebello e il Girotondo in via Codazzi. Investimenti complessivi per 7 milioni, lavori strutturali ultimati per fine 2025 , con oltre 250 posti nido a disposizione già dall’anno educativo 2026-2027.

La road map dei lavori del Pnrr "rispetta il cronoprogramma", assicura Palazzo Garampi. Tra le opere più attese la nuova piscina comunale a Viserba, intervento per 10,5 milioni partito nel luglio scorso. A inizio dicembre completata la posa delle fondazioni, a breve il getto del solaio delle vasche della piscina (quella principale da 10 corsie, 25 per 25 metri e due dedicate all’acqua fitness e avviamento al nuoto), propedeutiche alla realizzazione delle strutture in elevazione.

Avanzano anche i lavori per un nuovo tratto del Parco del Mare sud, tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri. In questi giorni posa della pavimentazione in legno per la realizzazione dei camminamenti. Tra le opere Pnrr in fase più avanzata il nuovo centro servizi per il contrasto alle fragilità all’ex caserma dei vigili del fuoco di via De Warthema.

Entro il 2024 sarà concluso l’intervento di riqualificazione dello Stadium, opera da 4 milioni. Centro sportivo all’ex area Ghigi (con 7 campi da calcio): indetta la conferenza dei servizi entro il mese prossimo. Al via nell’estate il secondo stralcio del Metromare, dalla stazione alla Fiera.