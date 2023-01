Ruspe in azione per il palasport Si parte dagli scavi archeologici

È una delle opere più importanti finanziate dal Pnrr. E adesso il Comune ha deciso di accelerare per la realizzazione del nuovo palasport di Santarcangelo, con palestra e spogliatoi annessi. È di questi giorni l’affidamento ad AdArte, società riminese specializzata in scavi archeologici e restauri, della campagna di scavi in via della Resistenza. I sondaggi archeologici sono propedeutici ai lavori veri e propri lavori della nuova struttura, per la quale l’amministrazione santarcangiolese ha ottenuto un maxi finanziamento dai fondi del Pnrr. Il nuovo palasport sulla carta dovrebbe costare 3,6 milioni di euro (di cui 120mila euro a carico del Comune). Ma, come la sindaca Alice Parma ha spiegato anche nell’ultimo consiglio comunale, i conti sono destinati a essere rivisti, a causa dell’aumento delle materie prime.

In ogni caso, il Comune ora intende accelerare, per rispettare le tempistiche legate all’ottenimento dei fondi. La progettazione dell’opera è stata affidata al Polistudio di Riccione per un importo di 121mila euro. Ammonta a 7.350 euro l’importo dell’incarico conferito ad AdArte per la campagna di scavi archeologici. La nuova struttura in via della Resistenza potrà ospitare gare e campionati di basket, pallavolo e calcetto. Sarà dotata di una tribuna della capienza di 400 spettatori. Oltre a spogliatoi e deposito per le attrezzature, il progetto prevede anche una palestra accanto al nuovo palasport. Palasport che non andrà a sostituire il PalaAngels, dove gioca la squadra di pallacanestro di Santarcangelo.

Restando in tema, la Consulta dello sport di Santarcangelo ha eletto il suo nuovo presidente: è Franco Foschi, allenatore di basket giovanile proprio per la società degli Angels. Primo compito del neo presidente sarà quello di indicare un gruppo di lavoro per coinvolgere tutte le società sportive nella consulta. Tra i primi obiettivi la realizzazione di censimento generale di tutte le realtà sportive di Santarcangelo. Ma "la Consulta dello sport – spiega l’assessore Angela Garattoni – dovrà anche promuovere l’attività sportiva, attraverso l’organizzazione di eventi come la festa dello sport, e portare avanti nuovi progetti insieme al Comune, tra cui quello di ‘Sport insieme’ che ha già ottenuto un contributo di 12mila euro dalla Regione per favorire le attività sportive per bambini, anziani, disabili". Nel 2022 l’amministrazione di Santarcangelo ha stanziato quasi 18mila euro per i voucher sport a sostegno delle famiglie, e 30mila euro di contributi a fondo perduto, dati alle società sportive per affrontare il caro bollette.