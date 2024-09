Ruspe in azione: rinasce l’hotel Bolognese

Segnali di rinascita per Riccione Abissinia. Oltre allo storico bar gelateria Angelini chiuso da circa tre anni, all’incrocio tra i viali Gramsci e San Martino si annuncia l’importante recupero dell’hotel Bolognese, che vanta circa un secolo di storia, in gran parte imbastito dalle sorelle Barbanti, decedute anni fa. L’albergo si trasformerà in Rta (Residenza turistico alberghiera) a quattro stelle. La nuova proprietà, che come riporta il cartello all’ingresso del cantiere, è la società B. G. che fa riferimento a un imprenditore dell’entroterra e ai suoi associati in sas, è infatti pronta a scommettere sulla zona, nella certezza di un suo rilancio. Dunque è già aperto il cantiere, dove le ruspe stanno entrando in funzione per abbattere la parte non soggetta a vincolo in quanto realizzata in un secondo momento. L’intervento consisterà in una ristrutturazione edilizia con ampliamento, consentita dal vigente Rue (Regolamento urbanistico edilizio) per la complessiva opera di adeguamento sismico e riqualificazione energetica. Come previsto dal progetto dell’architetto Matteo Andruccioli che di recente, sempre in viale San Martino si, è occupato della ristrutturazione dell’hotel Cala Vela, altra Rta superior con dodici appartamenti, le facciate vincolate, ossia quelle sui viali San Martino e Torino, verranno mantenute tali e quali e ristrutturate, mentre la restante parte sul versante sud sarà in parte demolita e ampliata per cui l’estetica cambierà completamente. L’Rta sarà formata da diciassette unità abitative di varia metratura con uso della cucina.

Si tratta di suite monolocali, bilocali e trilocali che arriveranno fino a 40/45 metri quadrati, quindi molto ampie per una Rta, soprattutto se si considera che le suite oggigiorno in zona si aggirano intorno ai 21/25 metri quadri. Come anticipa l’architetto, "a caratterizzare la nuova parte della struttura, priva di decori e modanature per valorizzare l’esistente, saranno le ampie logge su viale Torino e sul lato sud per le quali si è ricercata una connotazione architettonica molto caratterizzante, simmetrica, con l’innalzamento di arcate a tutto sesto e parapetti in vetro per trovare un tratto di incontro con la struttura esistente". In sintesi questa parte, seppure revisionata in chiave moderna, richiamerà all’architettura storica ed iconica riccionese, che accomunava numerose ville e altri fabbricati del luogo. Negli ultimi anni in zona altri hotel si sono rifatti il look, altri si sono trasformati in appartamenti. Resta da capire cosa succederà al San Martino, anche questo chiuso da tempo. Oltre un anno fa era stato presentato un progetto che ha poi incontrato alcune difficoltà tecniche per cui era rimasto in stand-by.

Nives Concolino