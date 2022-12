Ruspe in via Pavia per la Casa della salute

Le ruspe marciano sulla vecchia scuola di via Pavia, a San Lorenzo. Gli uffici comunali hanno già approvato il progetto di demolizione dell’edificio che farà posto alla Casa di comunità dove i cittadini potranno trovare i servizi sanitari. "Il compito dell’amministrazione comunale – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – è quello di liberare l’area e consegnarla all’Ausl Romagna per la realizzazione del progetto già finanziato attraverso il bando del Pnrr per 1,8 milioni". I tempi per poter procedere sono abbastanza stretti. L’edificio dovrà essere completato entro la fine del 2026. "Per questo ci stiamo muovendo fin da subito – riprende l’assessore -. L’inizio delle operazioni di demolizione dovrà avvenire entro le prime settimane del nuovo anno. Per quanto ci riguarda tutto è pronto, siamo in attesa dell’intervento per lo spostamento della rete del gas, cosa per la quale abbiamo già sollecitato". Poi sarà Geat la società incaricata di gestire le operazioni di demolizione che costeranno al Comune 80mila euro.

Prende così il via l’operazione Casa della comunità o come tanti la definiscono, la prima Casa della salute a Riccione. L’amministrazione avrebbe voluto realizzarla nei locali a fianco dell’ospedale, in precedenza utilizzati per la dermatologia. Un’idea nata assieme alla stessa Ausl Romagna, hanno sempre ribadito dalla giunta, per ottimizzare i servizi offerti alla cittadinanza. Ma la relazione della stessa Azienda sanitaria romagnola arrivata negli ultimi giorni di ottobre aveva messo una pietra tombale sull’ipotesi. Stando a quanto comunicato dallo stesso Comune due mesi fa, lo spostamento a fianco dell’ospedale avrebbe fatto correre il rischio di perdere il finanziamento del Pnrr mettendo in pericolo il progetto stesso della Casa della Comunità. Da qui il ritorno alle previsioni risalenti all’amministrazione comunale precedente.

Mentre i lavori di demolizione dello stabile si avvicinano, resta l’intendimento della giunta di realizzare una seconda casa per ampliare i servizi offerti alla cittadinanza. Su questo aspetto nella giornata di mercoledì, la minoranza ha presentato una propria idea per l’area sud, le Fontanelle. "Riteniamo sbagliato – ha detto Laura Galli consigliere della lista Tosi – che il Comune preveda una spesa di 800mila euro per fare il Centro per l’impiego nell’edificio di via Puglie. Lo diciamo alla luce delle azioni dello stesso governo che sta rivedendo il reddito di cittadinanza e i navigator. Secondo noi sarebbe meglio pensare a un’altra destinazione, ovvero un luogo sanitario dove i cittadini della zona possano trovare servizi integrati, e al medesimo tempo un presidio della polizia municipale".

Andrea Oliva