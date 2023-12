Ruspe nell’ex Corderia: "Più parcheggi in centro"

Ruspe pronte a partire nell’area ex Corderia di Santarcangelo. Il semaforo verde ai progetti urbanistici presentati dai privati era già arrivato, nel 2022, dal consiglio comunale. Nei giorni scorsi è arrivato anche l’ultimo, necessario via libera della giunta, che permetterà ai privati di iniziare a fare i lavori nel 2024. Una partita complessa, quella dell’ex Corderia, che si trascinava da quasi trent’anni e che causò parecchi mal di pancia in maggioranza ai tempi della giunta Morri. Acqua passata, anche se la famiglia Ioli (tra i proprietari dell’area) ancora non ha presentato il progetto al Comune. L’hanno fatto gli altri proprietari, che dopo il lungo iter burocratico potranno iniziare finalmente i lavori. Nell’area sorgeranno due complessi residenziali e la nuova sede del supermercato Famila, che si sposterà dall’attuale in via Piave. In cambio i privati dovranno realizzare opere pubbliche per circa 2,5 milioni. L’intervento più importante – per un costo di oltre un milione e 113mila euro – sarà la nuova strada che collegherà via Piave e via della Resistenza. "Si andrà così a migliorare la viabilità – osserva l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – in un’area di Santarcangelo storicamente problematica e congestionata dal traffico". Inoltre sono previsti tre piccoli parcheggi per un totale di 67 posti auto, piste ciclabili e aree verdi. "La riqualificazione dell’area ex Corderia era attesa da oltre 30 anni – ricorda Sacchetti – Con gli interventi in accordo con i privati andremo a creare un importante snodo per la città, collegando con la nuova viabilità e le piste ciclabili aree molto frequentate ogni giorno come le scuole medie, lo stadio ’Mazzola’, il palasport e gli altri impianti sportivi". lnoltre "la città avrà a disposizione anche un nuovo parco". Le opere pubbliche a carico dei privati ammontano a 2,3 milioni. Inoltre i privati verseranno al Comune altri 157mila euro per il parco. Si chiude così la telenovela dell’ex Corderia, che in passato ha portato anche a contenziosi tra il Comune e i proprietari dell’area, tra cui quello sul parcheggio di via Piave.