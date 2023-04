Ruspe sull’ex centro tennis Maf "La nuova scuola pronta nel 2026"

Svelati i ‘volti’ delle scuole del futuro. All’incontro pubblico organizzato dal Comune sono stati presentati i rendering dei nuovi edifici scolastici, la nuova elementare di via Bellini (sorgerà al posto dell’ex Centro tennis Maf) e la Ferrarin (in foto), che sarà ampliata e messa in sicurezza sismica. Inoltre la riqualificazione per la Manzi e la Tre Ponti. "Un totale di investimenti su strutture scolastiche che nel prossimo biennio sfiorerà i 10 milioni", rimarca il sindaco Filippo Giorgetti. Dal Pnrr fondi per la nuova scuola che sarà costruita al posto dell’ex centro tennis di Bellaria, dismesso da anni: un progetto che è stato in grado di aggiudicarsi un finanziamento da 4,3 milioni di euro. La nuova scuola primaria sarà ultimata nel 2026 e prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci. "Un’opera chiave nel percorso di miglioramento della connessione tra comunità e nella creazione di una cittadella della scuola, della formazione, dello sport. In cui dialogheranno e saranno connesse, anche a livello urbano e di piste ciclabili, la nuova scuola, la media Panzini (che può contare su 550mila euro per migliorare la palestra, più altri 100mila per nuovi infissi) e le vicine strutture sportive di via Rossini". Dove, ai due campi da calcio e al palatenda per il basket, "si aggiungeranno presto campi da tennis e padel".