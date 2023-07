Russia e Ucraina unite in musica

Hanno studiato la lirica italiana, negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e adesso non vedono l’ora di mostrare al Paese che del canto lirico è la culla, le loro abilità canore. Sono i 10 giovani protagonisti di What a Wonderful World, la serata di belcanto, all’interno del 20esimo Montefeltro Festival, in programma oggi a Pennabilli con ingresso gratuito, su prenotazione. Il concerto, spiega Valpharma group che sponsorizza la serata con l’Hotel Il Duca di Montefeltro ed Erba Vita, sarà anche un "auspicio alla pace e all’amicizia", visto sono state selezionate anche alcune bellissime voci dall’Ucraina, dalla Russia e dalla Bielorussia: Mark Dovgalyuk, Tamara Beliy e Alexander Kondratow. Ogni giovane artista interpreterà i canti popolari della propria tradizione, accompagnato al piano da Emily Williams e Jason Carson.