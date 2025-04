Rustida ad alta quota per promuovere Cattolica

Una promozione tra mare e monti con la classica "rustida" in alta montagna, la Regina ci crede. Cattolica è di nuovo in viaggio verso la Valseriana e la Val di Scalve, per l’ormai tradizionale appuntamento della "Rustida" in alta quota per rinnovare il gemellaggio e promuovere il proprio territorio e i sapori della Regina nelle Magnifiche Valli. La spedizione è in programma oggi, sabato 12 aprile, con ambasciatori del Comune cattolichino l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, insieme con il presidente del Consiglio comunale Alessandro Montanari, la dirigente ufficio turismo Claudia Rufer e una delegazione di una ventina di operatori della città, tra la Cooperativa dei bagnini, i chioschisti, la Casa del pescatore e il Consorzio della piada Igp.

"È sempre un piacere condividere questa esperienza con gli amici delle Magnifiche valli – commenta l’Assessora Bartolucci –. Porteremo anche questa volta il senso del gusto di vivere a Cattolica, tra sapori e sorrisi, per far conoscere la Regina dell’Adriatico attraverso le sue eccellenze, il cibo e la cordialità che contraddistinguono da sempre l’accoglienza romagnola e cattolichina. Saremo presenti come amministrazione comunale di Cattolica insieme con i nostri operatori economici, bagnini e albergatori. È un momento prezioso sia per il nostro Comune per rinsaldare lo spirito di squadra tra l’ente pubblico e gli operatori privati. Una sinergia su cui investiamo e crediamo molto e che è alla base di tutte le nostre iniziative. Ma è un’occasione importante anche perché, oltre a rafforzare il legame tra i nostri territori, ha una grande valenza promozionale per la nostra città. Faremo assaggiare il nostro pesce dell’Adriatico, porteremo 12 casse di sardoncini e 800 piadine che accompagneranno la tradizionale rustida. Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questo appuntamento, come la Cooperativa dei bagnini "Le spiagge di Cattolica", La Casa del Pescatore che ha fornito il pesce, il Consorzio Piadina Romagnola IGP, e per i vini la Cantina Enio Ottaviani e la Tenuta del Monsignore". Una promozione che passa anche dalla sinergia con altri centri turistici ma in altre regioni ed in contesti montani.

Luca Pizzagalli