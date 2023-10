Ryanair fa rotta su Cagliari anche d’inverno

Si vola anche in inverno dal ’Fellini’ con Ryanair. La compagnia ha annunciato per la prima volta collegamenti da Rimini nel periodo invernale. Sarà Cagliari la destinazione con 4 voli settimanali. Allo stesso tempo vengono confermate già le stime di Ryanair per il prossimo anno, con 200mila passeggeri e un incremento rispetto a quest’anno del 29%. Questo è il regalo di Natale della compagnia per i 25 anni di voli da e per il Fellini. Una lunga tradizione che non solo prosegue ma si fortifica. "Per celebrare il nuovo volo invernale – dice Mauro Bolla, country manager di Ryanair in Italia – abbiamo lanciato la promozione speciale, per viaggi da novembre a marzo, disponibile sul nostro sito".

Airiminum, la società di gestione del ’Fellini’, spera che la collaborazione possa crescere sempre più. Nel nuovo piano di sviluppo la società cercherà di collegare Rimini alle principali capitali europee, confermando le attuali rotte. Tanti i nomi sul taccuino: Madrid, Francoforte, Amsterdam, Parigi, Istanbul. Alcuni sono considerati hub strategici per ampliare il raggio d’azione dell’aeroporto. Resta il fatto che il milione di passeggeri previsto nel 2027 da Airiminum vede in Ryanair uno dei principali protagonisti. Ma sempre ieri la compagnia ha annunciato la stagione invernale dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. Saranno due i collegamenti attivi, quello per Katowice in Polonia con 4 frequenze settimanali, e per Palermo con dei voli settimanali. A Forlì il vettore irlandese prevede un 2024 con 100mila passeggeri con un incremento del 63% rispetto al 2023.