Sarà illustrato oggi alla Bit (la fiera del turismo di Milano) il nuovo accordo pluriennale tra l’aeroporto di Rimini e Ryanair, che ha siglato un contratto per i voli da e per il ’Fellini’ fino al 2028. Quella di oggi sarà inoltre l’occasione per presentare il programma delle rotte del 2023. E’ già certo che quest’anno Ryanair, che nel 2022 con i suoi voli ha portato al ’Fellini’ più di 155mila passeggeri, opererà di nuovo i collegamenti da e per Londra, Budapest, Viena, Varsavia, Cracovia, Kaunas, Cagliari, Palermo, a cui si aggiungerà sicuramente anche il volo da Praga. Inoltre la compagnia è pronta ad aumentare le frequenze settimanali per alcuni di questi voli. E non è da escludere che si possono aggiungere nuovi collegamenti, fin dal 2023. Stando alle prime stime, il programma di Ryanair quest’anno dovrebbe garantire da solo almeno 200mila passeggeri a Rimini.