Ryanair scommette sul ’Fellini’. Otto rotte e 50 voli a settimana: "Investiremo sempre più su Rimini"

Otto rotte, con oltre 50 voli settimanali nei mesi estivi. Ryanair non aveva mai programmato così tanti voli su Rimini come quest’anno. Il ’Fellini’ diventa, per la compagnia low cost, il secondo scalo in Emilia Romagna per numero di voli, dopo l’inarrivabile ’Marconi’ di Bologna. Considerata la percentuale di riempimento con cui viaggiano gli aerei di Ryanair (più del 90%), la compagnia porterà circa 260mila passeggeri all’aeroporto di Rimini: circa la metà di quelli complessivamente previsti per il ’Fellini’.

Ieri Ryanair ha ufficializzato le 8 destinazioni di quest’anno e lanciato le promozioni per chi viaggia da Rimini. Confermate tutte le 8 rotte annunciate da tempo da Airiminum, la società che gestisce il ’Fellini’: Budapest, Cracovia, Kaunas, Praga, Londra e Vienna, e Cagliari e Palermo per l’Italia. Il volo da e per Cagliari è diventato praticamente annuale. Le altre rotte partiranno tra fine marzo e inizio aprile. Ryanair ha aumentato i voli settimanali di quasi tutte destinazioni, tanto che in estate si arriverà a oltre 50 voli a settimana. Saranno Londra (con 5 voli a settimana in estate) e Cracovia (6 voli settimanali) le destinazioni col maggiore numero di frequenze. I voli sono già in vendita, biglietti a partire da 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di maggio.

"Ryanair, che opera a Rimini da 27 anni, continua a investire e a supportare lo sviluppo e la crescita del territorio, favorendo le connessioni e il turismo per tutto l’anno – dice Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazioni di Ryanair per l’Italia – Torniamo a chiedere al governo e alle Regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, consentendo così alla nostra compagnia e alle altre di favorire la crescita del turismo". In alcune regioni, come il Friuli, la tassa è già stata abolita. I risultati si sono visti: l’aeroporto di Trieste continua a crescere. Il confronto con le istituzioni va avanti. Intanto il ’Fellini’ esulta per la crescita di Ryanair su Rimini, stimolata dall’arrivo di altre compagnie. "Ryanair sta investendo molto su Rimini – dice Leonardo Corbucci, ad di Airiminum – e siamo convinti che lo farà sempre di più".