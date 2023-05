Sabato del villaggio tra musica e storie

Festa bucolica a Calvillano di Montecopiolo, oggi, per scoprire un’ambientazione dal sapore tutto poetico. Iniziano infatti i ‘Sabati del villaggio’ all’insegna della primavera tra le aie e le strade del parco Sasso Simone e Simoncello. L’iniziativa ruota fra musica, balli, storie, vino e buon cibo. Un modo senz’altro speciale per conoscere le tradizioni dell’entroterra vivendo e conoscendo le persone che con passione animano le comunità montane romagnole. Alle 10,30 è prevista – non a caso – un’escursione con Marco Gantini del Gae. I partecipanti si ritroveranno a Montecopiolo, alle cascatelle del Conca, per compiere un percorso a piedi della lunghezza di circa 6 chilometri (dislivello di 280 metri). L’escursione è adatta a grandi e piccini. La giornata di festa prevede anche un pranzo al sacco ai piedi del castello di Monteboaggine. Alle 14,30 si alzerà invece il sipario per lo spettacolo di AltroveTeatro (ingresso gratuito). Nel pomeriggio (ore 17) tanta musica con Gildo Montanari. La sera l’evento si conclude in grande con una festa di ballo organizzata dalla compagnia di Viva el Ball. I concerti della rassegna sono promossi dall’ente Parco Simone e Simoncello e realizzati grazie all’associazione Ultimo Punto- Artisti in piazza.