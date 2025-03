Sabato il congresso comunale di Forza Italia

Sabato 22 Marzo con inizio alle ore 10.00 si terrà presso l’Hotel Savini Viale Pinzon 80 a Bellaria Igea Marina il Congresso Comunale di Forza Italia. Nell’occasione verranno eletti il coordinatore comunale del partito ed il suo direttivo per il prossimo triennio; nomine importanti sia per una prospettiva di conferma e crescita di Forza Italia, confermata anche a livello nazionale, sia per l’auspicio e la volontà del partito a livello locale di continuare ad essere riferimento a Bellaria Igea Marina. Proprio per questo motivo, nella medesima occasione, si terrà un incontro pubblico sul tema ’Attività economiche, imprenditorialità e turismo a Bellaria Igea Marina’.