Sabato in fiamme Tutti alle ‘fogheracce’ per chiudere i conti con il freddo inverno

Tornano le fogheracce sabato sera e la riviera si accende, ma solo dove è consentito. Partiamo da Rimini dove sono cinque le fogheracce previste. A Marina Centro, zona porto, si terrà il grande falò sulla spiaggia libera a partire dalle 21. Ci sarà anche il mercatino con bancarelle, aperto già dal tardo pomeriggio. Fuoco anche a Viserba con un grande falò sulla spiaggia del Bagno 33, dalle 19,30 e la festa in piazza Pascoli con stand gastronomici e musica. A Viserbella la Fogheraccia alle serre, in via Bruschi, a partire dalle 20. A Torre Pedrera la ‘Fugaràza’, alle 20,30 nell’area della Chiesa San Giovanni in Bagno (via della Lama). In zona sud a Miramare il grande falò al Parco Spina Verde, la festa inizia alle 18, con accensione del fuoco alle 20,30. A Riccione l’evento si terrà sulla spiaggia ibera di piazzale Roma. Dalle 20, davanti al Giardino sul mare, esibizioni di artisti. Ci saranno anche chioschi con street food, poi il rogo. Festa attorno al fuoco dalle 20 anche a fianco della chiesa di San Francesco in viale Avellino, nella parrocchia di San Martino. A Cattolica tutti in piazza del Tramonto dalle 21 per il falò. Per scaldarsi ci saranno anche del vin brulè e musica. Focheraccia anche a Misano Adriatico. Qui saranno tre i falò. Dalle 19 a Misano Brasile, in via del Mare dietro il Parco del Sole. Poi a Misano Monte, ingresso campo sportivo. Ed infine a Santamonica, in via Albinoni, zona vecchio campo da calcio con musica dal vivo, piadina, cassoni, ciambella, vin brulè e vino, in attesa del falò attes alle 21, sabato 18 alle 21.

A San Giovanni in Marignano la Focheraccia di San Giuseppe si farà a Pianventena dalle 20.30, in via Torino. Fuoco anche a Bellaria Monte, sempre sabato alle 19,30 alla parrocchia di Santa Margherita, stand gastronomici, musica live e a seguire falò. Anche Montescudo-Monte Colombo ha autorizato due fogheracce. Si terranno alle 20 una a Montescudo nel piazzale via Termine ed una a San Savino nel piazzale vicino al salone parrocchiale.