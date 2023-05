Sabato in regalo ’Vivere Riccione’

Torna nella giornata di sabato il fascicolo Vivere Riccione in allegato al quotidiano. Nuove storie e curiosità a partire dall’intervista a Cricca, il giovane cantante riccionese dopo la sua esperienza ad Amici. Ma ci saranno anche altri personaggi che con Riccione da tanto tempo stretto un’amicizia profonda, come Beppe Carletti, dei Nomadi. Spazio alla storia recente dei pionieri del turismo con chi venticinque anni fa decise di spingere sui pedali per far fare a Riccione uno scatto verso il futuro con i Bike hotel. Ci saranno anche due giovani ragazzi arrivati da lontano che nel judo hanno trovato la loro strada. Questo e tanto altro ancora.