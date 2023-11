Sabato la visita di Elly Schlein in un "clima surreale di attesa"

A sorpresa la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, arriva a Riccione per partecipare a un incontro promosso dal partito locale. La leader nazionale del Pd, si legge in una nota diffusa ieri dal segretario riccionese Riziero Santi, "ha confermato la sua disponibilità per un’iniziativa pubblica che si svolgerà a Riccione sabato dalle 17.30 all’hotel Mediterraneo in piazzale Roma. "Abbiamo voluto fortemente questo incontro pubblico a Riccione – spiega il segretario Santi - Elly Schlein è la leader ‘inaspettata’ della principale forza d’opposizione. Una giovane donna che, sorprendendo tutti, ha conquistato la fiducia degli elettori del Pd. Una leader anomala, che spiazza e che cambia i connotati ad un partito che negli anni è apparso, anche ingiustamente, troppo ingessato e legato al potere. Ascoltarla di persona sarà quanto meno interessante".

Elly Schlein prenderà la parola dopo gli interventi di apertura del segretario riccionese Riziero Santi e del segretario di Federazione Filippo Sacchetti. La leader del Pd affronterà i temi della campagna "estate militante" che sono anche alla base della manifestazione nazionale dell’11 novembre in programma a Roma. Dal lavoro, con la proposta di salario minimo, alla Sanità pubblica e universale, alla scuola, con le mancate risposte del governo Meloni. Tutti argomenti legati all’approvazione della manovra economica del governo, sulla quale il Pd sta sviluppando una forte azione di opposizione. Ci saranno poi i temi, purtroppo di grande attualità, delle crisi internazionali e dei drammatici scontri fra israeliani e palestinesi, oltre al conflitto, quasi oscurato ma sempre attivo, fra Russia e Ucraina.

"Non mancheranno i riferimenti alla politica locale – precisa il segretario Santi – alla quale non potremo non fare riferimento, se non altro per dare atto delle preoccupazioni per grave momento di difficoltà in cui versa Riccione per effetto del commissariamento, che tutto rallenta e tutto aggrava. Queste riflessioni le faremo alla luce dello stato dell’arte a quel momento perché, come si sa, si è in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato che tarda ad arrivare e che lascia i riccionesi in un clima surreale di sospensione e di attesa".

"Elly a Riccione si troverà di fronte un partito molto coeso e determinato che ha trascorso la stagione estiva con una forte iniziativa sul territorio e nell’ambito della coalizione amministrativa, e che si appresta anche, a livello provinciale, ad affrontare la prossima stazione di rinnovo di diverse amministrazioni comunali con idee chiare e spirito unitario. Con l’occasione – conclude Santi – la segretaria consegnerà personalmente la tessera del partito ai nuovi iscritti".