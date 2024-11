Sabato riapre il Centro giovani: a gestirlo è la Papa Giovanni XXIII

Sabato grande festa per il Centro giovani Kas8, per il quale si aprire un nuovo corso dopo l’affidamento delle attività (in coprogettazione) alla Papa Giovanni XXIII. Il programma della festa nella struttura di via Ravenna 75 prevede al mattino – a partire dalle 9.30 – una serie di giochi, attività e laboratori artistici rivolti ai ragazzi cura di Yopoz, mentre alle 12 il momento istituzionale del taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della Papa Giovanni XXIII. A seguire il brindisi preparato dalla classe 3B dell’istituto alberghiero ’Malatesta’.

La Papa Giovanni XXIII è il nuovo partner dell’amministrazione per la gestione del Kas8, principale luogo di aggregazione giovanile cittadino: l’affidamento è avvenuto di recente con apposita procedura pubblica di individuazione del gestore. Per l’assessore alle politiche giovanili, Francesco Grassi (foto) si mira a "costruire un nuovo corso, rilanciando sul fronte delle attività e aprendo ulteriormente la struttura alla città: sul piano dei potenziali fruitori, giovani e meno giovani, ma anche nell’interazione con le altre realtà educative del territorio, a partire dal Centro per le famiglie". L’obiettivo è soprattutto quello "di far uscire l’operato del centro giovani dalla struttura in senso stretto, affinché le politiche giovanili di Bellaria Igea Marina abbiano natura sempre più diffusa sul territorio e capillare nel nostro tessuto sociale. Penso ad esempio a un’attività fondamentale come l’educativa di strada". La nuova coprogettazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII avrà una durata di 4 anni e si articolerà in una serie di attività ed eventi che partiranno già da questo mese.