Sabotaggio gasdotto. Per il 49enne ucraino processo in Germania . Chiesta l’estradizione

Capelli rasati, occhi chiari, t-shirt nera aderente e pantaloni marroni. Così è arrivato al tribunale della Corte d’Appello di Bologna Serhii Kuznietsov, il 49enne ucraino accusato di essere uno dei coordinatori del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, avvenuto nel settembre 2022. L’uomo, arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un agriturismo a San Clemente, è comparso davanti alla giudice Sonia Pasini per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito su mandato europeo emesso dall’autorità giudiziaria federale tedesca. All’ingresso in tribunale, Kuznietsov ha alzato tre dita della mano, riproducendo il simbolo nazionale del tridente ucraino, gesto che richiama il sostegno alla patria e all’indipendenza del suo Paese. L’udienza di convalida si è svolta a porte chiuse e si è protratta più del previsto a causa della richiesta dell’imputato di essere affiancato da un interprete ucraino, e non soltanto da quello di lingua inglese, dichiarando di non conoscere quest’ultima in modo fluente. La mancanza di un traduttore ha costretto a rinviare l’inizio al primo pomeriggio. In aula Kuznietsov ha preso le distanze dalle accuse, spiegando di voler leggere le contestazioni nella propria lingua e ribadendo di trovarsi in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in Italia soltanto in questi giorni, per motivi familiari. Ha inoltre comunicato di non acconsentire all’estradizione in Germania. Il 49enne ha nominato come nuovo legale di fiducia l’avvocato Luca Montebelli di Rimini, sostituendo la collega Ilaria Perruzza. Per la Procura generale in aula era presente la sostituta procuratrice generale Licia Scagliarini. Al termine dell’udienza la Corte ha confermato la custodia cautelare in carcere. La prossima udienza è fissata per il 3 settembre, data nella quale sarà discussa la richiesta di consegna alle autorità tedesche. La legge concede due mesi di tempo per decidere. La cattura di Kuznietsov è avvenuta mercoledì sera. I carabinieri del comando provinciale di Rimini hanno atteso il rientro dell’uomo in un bungalow di un residence di San Clemente, dove si trovava con la famiglia, prima di entrare in azione. Dopo l’arresto, l’alloggio è stato perquisito e il personale della struttura interrogato. Secondo gli inquirenti, per il gestore del residence quella appariva come una normale famiglia straniera in vacanza. Secondo le indagini, l’uomo, avrebbe avuto un ruolo di coordinamento nell’operazione che portò all’esplosione delle condotte. L’operazione, condotta assieme ad altri complici, avrebbe utilizzato lo yacht a vela Andromeda, partito da Rostock e noleggiato con documenti falsi, per trasportare un team di sommozzatori professionisti incaricati di collocare gli esplosivi nei pressi dell’isola danese di Bornholm. Le detonazioni danneggiarono in modo irreparabile tre delle quattro condotte dei due gasdotti lasciandone intatta soltanto una. Le accuse ipotizzate nei confronti del 49enne sono di sabotaggio, terrorismo e attentato con esplosivo ai danni di infrastrutture strategiche europee. Dopo il sabotaggio del 2022, i gasdotti non sono più stati riparati: il Nord Stream 1, già in funzione dal 2011, cessò definitivamente di trasportare gas; il Nord Stream 2, mai attivato a causa della sospensione della certificazione da parte di Berlino nei giorni precedenti l’invasione russa dell’Ucraina, rimase inutilizzabile. L’ucraino era arrivato in riviera il 18 agosto, lo stesso giorno in cui la Corte federale tedesca ha emesso il mandato di arresto europeo. Con la moglie e due figli minori, Kuznietzov aveva preso un alloggio in un agriturismo a San Clemente. I carabinieri hanno prima mostrato le foto diramate dalle autorità tedesche al gestore della struttura, che ha riconosciuto l’uomo, e poi hanno bussato alla porta del bungalow portandone a termine l’identificazione.

Lorenzo Muccioli