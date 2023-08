"Sabotati i nostri tentativi di mettere in sicurezza l’area"

Immediata la reazione di Ariminium sviluppo immobiliare dopo l’ennesimo articolo sul degrado dell’area di via Ugo Bassi, dove sorge l’immobile che la società si è aggiudicato all’asta. "Non sono novità, per Asi. L’area è da tempo oggetto di intrusioni e pericolosi traffici. In questi mesi la proprietà ha inoltrato esposti alle forze dell’ordine che sono state sempre tempestive e collaborative – continua la nota di Asi – Abbiamo attivato la vigilanza privata e illuminato di notte l’area, segnalando il pericolo della struttura e cercando di mettere in sicurezza i 14 accessi esistenti. Difficile, però, controllare un’area di 27mila metri quadrati. È stato sabotato – continua la nota – l’impianto di illuminazione, e registriamo l’intensificarsi delle intrusioni". La proprietà risponde anche ai cittadini della zona, inquieti per la sicurezza.

"Leggiamo che i cittadini sono preoccupati e che intenderebbero costituire un comitato contro i proprietari dell’area. Non crediamo di essere i destinatari giusti di questa azione. Asi ha proposto da tempo una soluzione immediata al problema, per la quale è necessario arrivare a definizione tramite un dialogo che fatica a concretizzarsi nei tempi che la situazione di degrado chiederebbe". I lavori, poi, vanno fatti perché "non c’è altro modo per risolvere quanto sta avvenendo, se non procedendo alla riqualificazione dell’area". Asi è inoltre intenzionata a organizzare un incontro a inizio settembre con i cittadini al fine di limitare al massimo una "situazione di degrado davvero pericolosa". Infine, la società auspica di trovare "una soluzione figlia di un dialogo che però non decolla. Non certo per nostra colpa".

Andrea G. Cammarata