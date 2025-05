Sacchetti: "Avanti con la riqualificazione della ex Buzzi"

Il futuro della ex Buzzi, l’asse verde che ripercorre tragitti di vecchie ferrovie, il nuovo brand turistico di Santarcangelo. Di questo e di altri temi si è parlato ieri davanti a una tazzina di caffè, con il sindaco Filippo Sacchetti (nella foto). L’incontro è stato fatto nella frazione di San Michele con diversi residenti presenti. Un momento di incontro fisico e virtuale (attraverso una diretta Instagram).

Durante l’incontro si è parlato del polo di nuovi servizi in arrivo a San Michele, come il centro giovani, e il progetto della ‘Città in 15 minuti’ per collegare con il Trc, Santarcangelo a Rimini, alle zone artigianali, alla fiera, all’aeroporto Fellini. "Ci siamo candidati con il progetto del traporto rapido costiero in collegamento con Santarcangelo – continua Sacchetti – Un progetto ambizioso da 75milioni di euro. E poi stiamo andando avanti con il progetto del tragitto verde, per collegarci alla Valmarecchia, passando dai corridoi dell’ex ferrovia. Un corridoio libero, ora di proprietà comunale, una strada verde fino a Pietracuta. Due stralci sono già realizzati".

Ma il focus più grande è stato quello sulla riqualificazione della ex Buzzi. "L’obiettivo è renderla un patrimonio pubblico, terminato il piano di bonifica – continua Sacchetti – Vorremmo farne un punto di riferimento culturale, creativo, che porterà un nuovo indotto economico. Sarà un punto di svolta per il centro di San Michele".