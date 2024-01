Sacchetti favorito nel Pd. Centrodestra in stallo

Quella a Santarcangelo sarà tra le sfide più attese (e incerte) delle prossime comunali. La sindaca Alice Parma è già al secondo mandato e non potrà ricandidarsi. Il Pd, dopo le tensioni degli ultimi mesi, ha deciso di non fare le primarie. Il favorito per la candidatura a sindaco resta Filippo Sacchetti: la sua ’investitura’ potrebbe avvenire tra poche settimane. Nel centrodestra Domenico Samorani, sfidante della Parma nel 2019, ripresenterà la sua lista civica, ma ancora Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia non hanno trovato l’intesa sul candidato sindaco. Girano diversi nomi tra cui quello di un avvocato, ma si aspetterà la prima mossa del Pd per decidere il candidato.