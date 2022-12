Sacchetti: "Il futuro dell’ex ristorante Iolanda? Lo decideremo insieme a chi vive a Canonica"

Come verrà utilizzato l’ex ristorante Iolanda di Canonica, donato dai proprietari (un anno fa) al Comune di Santarcangelo? Inizialmente l’idea dell’amministrazione era quella di farne una residenza per anziani. Ma ora si è deciso di avviare un percorso di partecipazione, con tanto di richiesta di contributo alla Regione (per 15mila euro), per scegliere insieme a cittadini e associazioni come andrà impiegato il locale. In ogni caso l’ex ristorante è destinato a ospitare attività e servizi sociali.

"Con la candidatura del progetto per l’ex Iolanda – spiega l’assessore al patrimonio Filippo Sacchetti – vogliamo dare spazio al coinvolgimento diretto di tutta la frazione. E lo faremo indipendentemente dall’esito del bando regionale: anche nel caso in cui il finanziamento non dovesse arrivare, la decisione sul futuro dello spazio sarà affidata a una scelta condivisa con l’intera comunità di Canonica, attraverso un percorso partecipato". Questo perché "riteniamo che il futuro di un luogo così importante per Canonica possa essere immaginato soltanto insieme a chi lo vive quotidianamente". Sacchetti anticipa già le tappe: "La prima fase del progetto prevede un’analisi per individuare i principali portatori d’interesse della comunità". "Ci auspichiamo poi – conclude l’assessore – che venga creato dai residenti di Canonica un nuovo gruppo di volontariato CiViVo, dedicato alla gestione partecipata dell’immobile".