Sacchetti: "Il mio piano per il lavoro. Così farò crescere Santarcangelo"

Se alcuni ’compagni’ all’epoca non avessero litigato sul suo nome, forse sarebbe stato in corsa già nel 2014. Questa volta Filippo Sacchetti, 36 anni, ha messo d’accordo tutti, nel partito e nella coalizione. Il candidato sindaco del centrosinistra, assessore uscente alla sicurezza e all’urbanistica, corre sostenuto dal Pd e dalle civiche Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo.

Tra pochi giorni si vota: si sente il favorito?

"Sento di essere un amministratore che da anni dà tutto per la nostra città. E sento tutta la responsabilità di raccontare quanto sia difficile il periodo che viviamo, ma anche e soprattutto quante opportunità abbiamo davanti, da affrontare e concretizzare col senso di comunità che contraddistingue Santarcangelo. Perché siamo una città straordinaria, fatta di famiglie e imprese che si tirano su le maniche... Abbiamo una grande storia, ora spetta a noi portarla nel futuro. Credo di aver fatto tutto il possibile per parlare con tante persone e spiegare il senso del nostro progetto".

Chi teme di più tra i suoi rivali: Borghini o Berlati?

"Temo più che altro la sfiducia generale verso la politica e i politici. Tante persone ormai ritengono i politici incapaci di cambiare in meglio la loro vita. Ma io ho la consapevolezza che non è così e che solo insieme possiamo migliorare la vita di tutti".

C’è un intervento dell’amministrazione che, se potesse, non rifarebbe?

"Ho creduto tanto, e forse troppo, nell’Unione unica dei Comuni della Valmarecchia. I Comuni che ne fanno parte sono molto diversi tra loro e con rammarico dobbiamo prendere atto che il processo avviato 10 anni fa non ha dato i frutti sperati, probabilmente anche perché non tutti ci hanno creduto alla stessa maniera. È un’organizzazione da rivedere e tarare su una scala territoriale più omogenea".

L’opera di cui invece va più fiero?

"Il nuovo ponte ciclabile sul Marecchia. È un’opera fondamentale che collega San Martino dei mulini al centro di Santarcangelo, la sponda destra con quella sinistra del fiume. Un intervento atteso, strategico. Occorre costruire ponti anche verso il futuro, per unire ambiente, persone e opportunità".

Cosa farà in questi ultimi giorni per convincere i santarcangiolesi a votarla?

"Quello che ho sempre fatto da quando sono un amministratore: starò in mezzo alla gente, ci parlerò nei bar, nei parchi, fuori dal cancello di casa. Sto girando tanto per dire alle persone quello che penso, tutto ciò che realmente possiamo e non possiamo fare per migliorare ancora la nostra città".

Ecco: la prima cosa che intende fare se sarà eletto sindaco?

"Avviare un piano di manutenzione straordinaria per la qualità urbana. Maggiore pulizia, migliore tenuta dei parchi e delle strade. Poi: un nuovo piano strategico in cui cultura, lavoro e integrazione si incontrano, a partire dal progetto di rigenerazione dell’ex fabbrica Buzzi Unicem".

Ha già pensato, nel caso di vittoria, anche alla giunta?

"La squadra che mi affiancherà nascerà anche dall’esito elettorale e dalle migliori competenze che si renderanno disponibili".