Sacchi, Pari e Bonini Solidarietà in campo

Domani dalle 19 al Parco Pironi di Bellaria Igea Marina, avrà luogo Un Calcio all’alluvione. Un evento solidale a stampo sportivo, ideato dall’associazione La nuova Cagnona per sostenere le zone colpite

dall’alluvione del mese scorso. La serata che sarà presentata da Andrea Prada e Roberto Bonfantini, prevede un’apericena romagnolo fornito dall’Azdora Frida. Sarà accompagnata dai

rappresentanti dell’Associazione Banca del Tempo e dalla Proloco di Bellaria Igea Marina. A seguire tanti gli

ospiti famosi sul palco: Arrigo Sacchi, Fausto Pari, Massimo Bonini, Maurizio Neri. Accompagnerà lo show la band The Seniors, formata Mirna Fox e Roberto Tomasi, e in arrivo direttamente dagli studi di The Voice Seniors. Un momento come detto di

sostegno, possibile solo grazie al Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani e alla Nuova Cagnona, i

quali hanno organizzato la lotteria a premi e l’asta benefica. Tanti i premi in palio: dalle maglie di calciatori

di Serie A come Parolo e il bellariese Zaccagni a quelle della federazione arbitri. Il goal comune resta però

quello di un aiuto concreto per la Romagna.

Aldo Di Tommaso