Sacerdote finisce nel mirino degli hacker

Mentre era diretto in Zimbabwe gli hacker sono entrati in possesso del suo profilo Instagram. È accaduto a don Ugo Moncada, parroco di San Vito. A bordo di un aereo in partenza per Mutoko per raggiungere la missione All Souls - diretta dal medico riminese Massimo Migani - don Ugo non ha prestato la dovuta attenzione a un messaggio ingannevole dal quale tutto è partito. Gli hacker hanno così violato il profilo Instagram del prete. "Per fortuna nulla di grave. Hanno usato i contatti a fini pubblicitari – racconta il 44enne sacerdote – Hanno scritto a tutti quelli che mi seguono su Instagram, indistintamente. Ci provano finché qualcuno ci casca".

Oltre alla fatica di riappropriarsi del suo profilo, don Ugo un danno l’ha subito. Quasi 300 persone hanno infatti ’bloccato’ il suo account e smesso di seguirlo sul social. "Alcuni di questi erano contatti faticosamente guadagnati per la promozione del libro". Nel 2021 don Moncada ha infatti esordito come scrittore, con un romanzo fantasy dal titolo Acerboli e la città sommersa (edito da Bookabook). I proventi della vendita il giovane sacerdote li ha destinati ai lavori di restauro della chiesa Collegiata di Santarcangelo, a cui è molto legato e che è anche "protagonista" in qualche modo anche del libro. Don Ugo ha impiegato dieci giorni per tornare in possesso dell’account Instagram. "Le procedure di recupero non sono immediate – spiega – Nel frattempo si vive un senso di violazione, come se estranei entrassero in casa tua e usassero le tue cose a loro piacimento, e tu puoi solo stare a guardare. Non è stato semplice riprendere il mio account anche perché ero in Zimbabwe". E dopo la brutta esperienza il prete è pronto a dare assistenza e informazioni a chi si è ritrovato nella stessa situazione. E lancia un consiglio: "Proteggete i vostri profili che oggi sono tutti collegati fra loro. Prestate attenzione".

m.c.