Sadegholvaad contro la società: "Servono pagamenti puntuali. Il Rimini Calcio non è un alibi"

I pagamenti non effettuati, lo stadio chiuso, i ragazzini senza pallone. Tutte questioni che il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad non ha nessuna intenzione di far passare come se nulla fosse. E, così, continua il botta e risposta con la proprietaria della Building Company, e del Rimini, Giusy Anna Scarcella. Alla quale il primo cittadino non le manda a dire. "Quanto accaduto martedì – sottolinea – rappresenta l’ennesima tappa di una situazione paradossale e sportivamente parlando inconcepibile. Non è accettabile. In questo momento siamo al fianco della squadra e dei ragazzi del settore giovanile, dello staff tecnico e delle famiglie, alle prese con una situazione caotica e incomprensibile". Settimane di promesse non mantenute, di attesa immobile, di telefoni che squillano a vuoto. E soprattutto di rate scadute e non pagate, o pagate in ritardo e senza averci allegato la documentazione necessaria. Tanto da far chiudere le porte del ’Romeo Neri’. Martedì niente allenamento per la squadra biancorossa, ieri trasloco a Gatteo. "La posizione del Comune, che a qualcuno può sembrare eccessivamente rigida – spiega Sadegholvaad – è tale esclusivamente a fin di bene. E il bene da preservare per noi è il patrimonio sociale ancor prima che sportivo rappresentato dalla Rimini Calcio. Una società che come tutte è vincolata da scadenze amministrative, a cui deve rispondere obbligatoriamente e secondo quanto previsto dalla legge, non può ‘usare’ la squadra come alibi per bypassare le norme né può lasciare decine di ragazzi nel limbo di una incertezza che rischia di comprometterne il futuro calcistico". Insomma, il sindaco chiede una cosa semplice: che pagamenti e scadenze vengano rispettati. "La nuova proprietà del Rimini decida cosa fare: se vuole proseguire nel percorso che ha scelto di intraprendere alla guida del club, deve essere consapevole che ci sono regole che vanno rispettate. Poi ci sarebbe da parlare del progetto sportivo. Ma ci sarà tempo anche per questo". "Se qualcuno arriva nella nostra città a ’caccia’ di affari – dice il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti – se pensa di aggirare le regole, di nascondere la propria opacità dietro alla passione per lo sport dei riminesi meglio che faccia subito i bagagli. Sosteniamo la linea del rigore adottata dal sindaco e dall’amministratore a difesa delle regole, degli impegni, delle scadenze".