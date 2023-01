Sadegholvaad dà la sveglia al Pd: "E’ ora di fare opposizione vera"

Manca un mese e mezzo alle primarie del Pd, ma chi se ne è accorto? Non è un bel clima quello che si respira tra i dem in vista del congresso. E mentre (a livello nazionale) si continua a litigare sulle regole del voto del 26 febbraio che eleggerà il nuovo segretario nazionale del Pd, a Rimini (ancora) non si sono nemmeno costituiti i comitati per i vari candidati. "È questione di giorni. Presto i comitati ci saranno", assicurano dal partito. C’è da scommetterlo: molti sosterranno Stefano Bonaccini. Ma potrebbero riservare più di una sorpresa i nomi di chi farà la corsa per Elly Schlein. Tra loro ci sarà quasi sicuramente anche la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, mentre Jamil Sadegholvaad sosterrà Bonaccini.

Ma al sindaco di Rimini ora preme svegliare dal torpore i ’compagni’. "Questo congresso Pd finora non decolla. Lo tocchiamo con mano anche nelle riunioni a livello locale". Ma "la malinconia deve finire qui. Non possiamo stare tutto il giorno sul lettino dello psicanalista a contare errori e colpe". Pertanto "dobbiamo liberarci dalle paure", "rilanciare la nostra azione e la nostra visibilità". Come? "Organizzare il congresso del Pd non significa non doversi occupare dei ‘maroni’ (usa proprio questo termine) che sta facendo il governo". Sadegholvaad elenca in modo puntuale "gli errori" imputati al governo Meloni, come il caro carburanti e la sanità: "Tutti gli ospedali sono in difficoltà. Il post Covid avrebbe bisogno di risorse per riorganizzare e riprogettare. Nulla. Neanche un centesimo nelle legge di bilancio". E allora "iniziamo a spiegare pubblicamente che se oggi, per una Tac, servono 12 mesi di attesa, la colpa ricade principalmente su chi deciso di non considerare il Sistema sanitario nazionale una priorità?". Per Sadegholvaad prima di parlare di presidenzialismo "perché non partire dalla banale proposta di cancellare lo statuto speciale per 5 Regioni, che prevede privilegi fiscali oggi immotivati?". E ancora, si parli di "salario minimo e defiscalizzazione degli aumenti salariali". E di sicurezza: "Da anni Rimini chiede l’adeguamento degli organici di polizia. Il centrodestra, qui sempre così critico commentando i fatti di cronaca nera, per ora non ha neanche partorito un topolino. Zero in bilancio". E’ su questi argomenti, "carne e sangue" di ognuno di noi, che "il Pd deve avere spazi di manovra. E il segretario migliore è quello che oggi combatte per dare visibilità alle nostre proposte e al contrasto a un governo davvero deludente".

Manuel Spadazzi