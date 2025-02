Sadegholvaad: "Il nuovo ponte tra Maiolo e Novafeltria pronto entro fine anno"

Addio al vecchio ponte tra Novafeltria e Maiolo. I lavori per demolire l’infrastruttura sulla strada Palazzo Ca’ Migliore stanno per iniziare. Al suo posto sorgerà un nuovo ponte. L’altro ieri il sopralluogo, effettuato dai tecnici insieme al presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, e ai sindaci Marcello Fattori (Maioli) e Stefano Zanchini (Novafeltria). Con i suoi 126 metri divisi in 6 campate, il ponte è il più lungo in alta Valmarecchia. Realizzata negli anni ’60, la struttura è vecchia e accusa diverse problematiche, idrauliche e strutturali. Per questo da tempo il ponte è percorribile a senso unico alternato e c’è divieto di transito per i camion oltre le 10 tonnellate.

Martedì Sadegholvaad e i sindaci, dopo il sopralluogo, hanno incontrato numerosi cittadini e imprenditori, a cui hanno illustrato il progetto. "L’opera è strategica per i due comuni e l’alta Valmarecchia – dice Sadegholvaad – Abbiamo previsto un investimento di 5,3 milioni per demolire il vecchio ponte e realizzare il nuovo entro l’anno, facendo di tutto per ridurre al minimo i disagi per cittadini e imprese di Novafeltria e di Maiolo". La spesa per i lavori sarà coperta da fondi ministeriali e, per una quota, dalla Provincia. Il nuovo ponte, a due corsie, avrà una struttura in acciaio e calcestruzzo, con 3 per una lunghezza totale di 138 m. La chiusura temporanea dei lavori creerà disagi al traffico, in particolare ai residenti di Maiolo. Due le strade alternative: per Ponte Baffoni in direzione Novafeltria, lungo la Cavallara verso Rimini.

m.c.