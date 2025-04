Sadegholvaad indica la rotta: "Aeroporti, l’alleanza tra Rimini e Bologna ci farebbe decollare"

"C’è bisogno di una nuova viabilità, lo dico chiaro e forte. Io alla variante per la Statale 16 dico sì. Ma ci scommetto zero, anche perché il governo non ci mette nulla". Va dritto al punto il sindaco Jamil Sadegholvaad, nel disegnare il quadro della viabilità e dei lavori pubblici in corso e futuri durante Rbr Talk, la nuova serie di incontri di Rinascita Basket Rimini. Ieri il primo appuntamento, con il primo cittadino e il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, nel prepartita di Rimini – Nardò.

"Non credo che possiamo inseguire i singoli comitati, pur nelle loro ragioni – continua il sindaco – Penso che dobbiamo portare avanti una visione complessiva. Nei prossimi due anni si concluderanno molti cantieri, soprattutto nella zona sud di Rimini e lo scenario sarà diverso". Il quadro disegnato dal sindaco parte dal parcheggio da 360 posti interrati di piazza Marvelli alla demolizione a inizio 2026 dell’ex colonia Enel, passando per la conclusione del cantiere della rotatoria con la Consolare per San Marino. Inevitabile affrontare poi anche la questione deIl’aeroporto. "Il presidente della Regione Michele de Pascale ha ben chiaro che le infrastrutture non possono essere incardinate solo su Bologna. Il tema vero per il ’Fellini’ è il nostro rapporto con l’aeroporto di Bologna, non tanto con quello di Forlì. Un’alleanza con Bologna potrebbe portare a grandi frutti e spaccherebbe le ossa a tutti".

Il sindaco ieri (vista la sede dell’incontro) ha voluto parlare anche degli impianti sportivi. "L’impianto più avanti è la nuova piscina di Viserba, il collaudo arriverà entro fine estate, poi spazio alla gara per la gestione. L’obiettivo è l’apertura a inizio 2026. Avanza anche la nuova cittadella del calcio alla Gaiofana. Il nuovo stadio? Il Rimini e Aurora immobiliare hanno presentato il progetto per rifare il ’Romeo Neri’, che è stato votato in consiglio comunale opera di interesse pubblico. È un’operazione da 40 milioni e siamo in attesa dello studio di fattibilità. Abbiamo già individuata l’area per la nuova pista d’atletica in via Melucci". Infine, il basket. Perché in caso di promozione di Rbr in serie A l’attuale Flaminio non sarebbe sufficiente. Il sindaco ha confermato il dialogo con la società biancorossa per la ristrutturazione del palazzetto cittadino. "Nel frattempo, ci stiamo attivando per avere i requisiti fondamentali nel caso la stagione sportiva vada in un certo modo". Vale a dire, con la promozione in serie A già tra un mese e mezzo.

Loriano Zannoni