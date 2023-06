Sadegholvaad spinge la candidatura di Rimini a capitale della cultura

"La candidatura di Rimini a Capitale della Cultura rappresenta allora l’immagine della Romagna che non si arrende, non attende fatalista ma pone a se stessa e agli altri la forza di un obiettivo straordinario e difficile anche per i tempi ‘normali’. Figuriamoci adesso". E’ un passaggio dell’intervento di Jamil Sadegholvaad, che sul tema ha incontrato sindaci e presidenti di Provincia romagnoli. Citando la storia antica e recente della regione, Montefeltro e Malatesta, fino alla rinascita turistica. "Non esiste una grande Rimini ma una Rimini grande e generosa – dice – alla cui fortuna contribuiscono allo stesso modo tutte le popolazioni di questo territorio e ancora la relazione vitale, dinamica, quotidiana, fitta con la Romagna. Cesena, Forlì, Ravenna, anch’esse legate a Rimini da pagine solide di storia e da connessioni culturali, sociali, economiche che hanno abbracciato almeno due millenni".