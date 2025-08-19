Saggion, nuovo ambasciatore del gusto locale

Turismo e cultura enogastronomica, la Valconca ci crede sempre di più. Ed il Comune di San Clemente intanto nomina per la prima volta un suo "Brand ambassador" proprio per il settore enoagroalimentare, Maurizio Saggion.

Romano, laurea in Scienze della Formazione, sommelier dell’olio e del vino, diploma di Assaggiatore di formaggi, master universitario in Food and Wine Management, consulente Cna Rimini, Maurizio Saggion ha debuttato ufficialmente in occasione della XXV edizione di "Note di Vino", l’evento clou dell’estate sanclementese dedicato alla degustazione dei vini e dei piatti più gustosi delle regioni italiane. "Credo che la figura di Saggion – dice la sindaca Mirna Cecchini – rappresenti un punto di svolta nella promozione del nostro territorio in chiave enoagroalimentare. La Valconca è un autentico giacimento di prodotti le cui unicità e caratteristiche spesso e volentieri non raccolgono l’attenzione che meriterebbero. San Clemente è da sempre riconosciuta quale fulcro di questo distretto dalle enormi potenzialità. Il cibo del resto è cultura e turismo. E cultura e turismo sono strumenti che favoriscono i viaggi della conoscenza".

Così pure proprio l’esperto Maurizio Saggion: "Possiamo contribuire a generare nuove sinergie capaci di originare percorsi virtuosi, le sensibilità di tanti produttori e delle diverse aziende del territorno non mancano e ciò è un elemento centrale per dare valore al territorio. Pensare insieme e agire insieme è il plus per uno sviluppo sostenibile e durevole delle comunità. La nostra Valconca è uno scrigno prezioso di elementi storico-culturale e paesaggistici ed è destinazione ricca di opportunità interessanti dal punto di vista enoturistico – viste le molteplici peculiarità in ambito enologico, oleario, caseario. Prodotti e produttori che si oggi si incontrato per alimentare la loro vocazione e per crescere insieme".

Già alcuni i progetti in cantiere: il primo è un concorso fotografico dedicato alla cultura agroalimentare ed enogastronomica della valle, per descrivere gli aspetti sociali ed economici di quanti operano con e per la terra e di chi trasforma i prodotti in valori universali. Un piccolo passo verso un futuro che vuol sancire una piena sinergia tra mare ed entroterra, nel rilancio di un intero territorio.

l. p.