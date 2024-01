Sagome all’Infermi nel mirino. Morrone al ministro Schillaci: "Verifiche sull’operato aziendale"

Dalle corsie dell’ospedale Infermi di Rimini agli scranni parlamentari di Roma. Il caso-sagome dei medici uccisi nel conflitto Israelo-palestinese disseminate nei corridoi del nosocomio passa dalle polemiche ai fatti. E a incendiare la bagarre politica è ancora la Lega che per prima attraverso il profilo Facebook ufficiale ’Lega - Salvini premier’ domenica sera aveva condannato l’iniziativa ’Rimini4Gaza’, partita da alcuni sanitari riminesi e che verrà presentata al pubblico oggi in conferenza stampa. E ora, arriva anche un’interrogazione parlamentare, rivolta al ministro della Salute Orazio Schillaci, per chiedere se non ritenga di adottare misure al fine di "verificarne la compatibilità con i principi generali che dovrebbero orientare la direzione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale".

A reggere il fiammifero e la benzina è l’onorevole e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, che ha depositato l’interrogazione senza risparmiare le stoccate, insieme alla segretaria del Carroccio a Rimini Elena Raffaelli, per un’iniziativa che i due esponenti della Lega additano come: "Inaccettabile e pericolosa, oltre che espressione di odio antiebraico". Ma non è finita qui, perché la critica della Lega sulle sagome ritenute "anti-Israele" non sfiora ma piccona e lo stesso Morrone affonda il colpo: "Sembra evidente l’intreccio di una parte della politica con la dirigenza sanitaria dell’Ausl della Romagna, che consente l’utilizzo improprio e discriminatorio di strutture sanitarie pubbliche per veicolare la propria personale visione nei riguardi della situazione delicatissima di un teatro di guerra dove si contrappongono uno Stato democratico, Israele e l’organizzazione terroristica palestinese di Hamas che nella sua Carta costitutiva persegue la ‘cancellazione dello Stato di Israele’ e di conseguenza lo sterminio dei suoi abitanti".

L’onorevole e Raffaelli infine chiamano in causa anche l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, a cui i leghisti chiedono "di dissociarsi da questa inqualificabile iniziativa e di assumere i dovuti provvedimenti nei confronti di una dirigenza sanitaria che crede di poter usare ambienti della sanità pubblica per veicolare la propria visione". Il riferimento è al fatto che secondo quanto previsto dall’iniziativa le sagome, recanti i 347 nomi di sanitari uccisi nel corso del conflitto da ottobre a gennaio, dovrebbero essere applicate sul pavimento dell’Infermi in diverse aree di passaggio dell’ospedale. Una linea che il Carroccio stigmatizza ribadendo: "Fuori la politica dalla sanità".

Francesco Zuppiroli