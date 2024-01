Sagome in ospedale: "Iniziativa apolitica contro la guerra. Non ci fermiamo"

"Le critiche? Pensavamo sarebbero arrivate, ma non ci toccano. Noi andiamo avanti". Jonathan Montomoli è il dirigente medico dell’Unità Operativa Anestesia e Rianimazione, tra i promotori dell’iniziativa Rimini4Gaza. Il medico ci mette la faccia e lo fa assieme ad altri 14 firmatari del documento a sostegno dell’iniziativa che prevede la posa a terra in ospedale delle sagome raffiguranti le vittime tra il personale medico nel conflitto in Medio Oriente. Dal Carroccio sono piovute critiche per la faziosità dell’iniziativa. "Rimini4Gaza nasce per sostenere i diritti del personale medico e paramedico e dei civili nelle zone di confitto – ribattono i medici -. Si tratta di un’iniziativa indipendente, apolitica e apartitica". La dottoressa Claudia Serraiocco, nel leggere il documento sottolinea il fatto che "stiamo dalla parte dei civili e dei sanitari uccisi, indipendentemente dalla loro etnia o religione. Condanniamo fermamente l’attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha causato la perdita di oltre 1.100 vite, tra cui quelle di sei sanitari, e la risposta militare che ne è scaturita, che ha portato a oltre 29mila vittime in meno di quattro mesi, tra questi si contano 374 sanitari uccisi tra il 7 e il primo gennaio". Le sagome che compariranno nei prossimi giorni, oltre 40, sono un modo per "immaginare i corridoi, le sale d’attesa e gli spazi comuni del nostro ospedale come ‘scenario di guerra’". I promotori di Rimini4Gaza non fanno alcun passo indietro e non lo fa l’Ausl Romagna che ieri nella conferenza stampa di presentazione ha visto la direttrice sanitaria, Francesca Bravi, e la direttrice del presidio ospedaliero, Francesca Raggi, sostenere l’iniziativa.

"Vogliamo esprimere - spiega Francesca Bravi - la nostra vicinanza e il sostegno a tutti gli operatori costretti a lavorare in luoghi di conflitto come sta accadendo in Medio Oriente. C’è un tema profondo legato alla nostra professione e al giuramento di Ippocrate. Stiamo parlando della salute globale. Vorremmo che ne venisse un messaggio di pace".

Le sagome riportanti l’hashtag #NotATarget, compariranno nei prossimi e saranno solo il principio. Il gruppo di Rimini4Gaza intende realizzare uno spettacolo teatrale, ‘La scelta’, basato su storie di fratellanza nate durante il conflitto nei Balcani. I medici andranno ad aprire un profilo Instagram per promuovere le iniziative che verranno svolte, ed anche per raccogliere fondi. "Quanto faremo sarà a nostro carico" precisano. Chi vorrà contribuire potrà farlo non appena saranno rese note le modalità. Quanto avanzerà dalla raccolta fondi sarà poi destinato a Medici senza frontiere. Per le persone che nei prossimi giorni incontreranno in ospedale le sagome a terra, sarà possibile essere informati sulle conseguenze del conflitto utilizzando il QrCode che si troverà impresso. Le sagome saranno di quattro tipi raffigurando dottori e dottoresse vittime della guerra.

Ieri in conferenza c’era anche l’assessore del Comune, Kristian Gianfreda. "Mi sono sentito in dovere di partecipare. L’umanità è un tema trasversale. Chi strumentalizza lo fa con obiettivi di propaganda".

Andrea Oliva