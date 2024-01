In ospedale le sagome dei medici morti a Gaza, l’Ausl: "Così sosteniamo il diritto alle cure, niente intenti politici"

Rimini, 29 gennaio 2024 – Non si scompone troppo l’Ausl Romagna di fronte alle bordate politiche iniziate con il post di condanna da parte della Lega verso l’iniziativa di alcuni operatori sanitari (avvallata da direzione sanitaria e Servizio sanitario regionale) di installare in alcuni punti di passaggio dell’ospedale Infermi delle sagome bianche raffiguranti i medici e gli infermieri, con tanto di nome delle 347 vittime, rimasti uccisi da ottobre a gennaio nel conflitto Israelo-palestinese.

Ad alzare la voce è lo stesso direttore generale dell’Azienda, Tiziano Carradori, che tira dritto nel confermare la conferenza di presentazione dell’iniziativa (in agenda oggi) e scandisce: "I professionisti sanitari che hanno promosso l’iniziativa non fanno altro, attraverso l’installazione, che enfatizzare il dovere di tutelare la vita delle persone e il diritto alle cure anche in ambiente di guerra, sottolineando con forza che non si può stare in silenzio quando vengono uccisi gli operatori sanitari. La loro morte, infatti, porta con sé anche la morte delle persone ricoverate – spiega Carradori –, prive di assistenza in un ambiente già di per sé precario. È un appello universale, che vale per Gaza, per l’Ucraina, per ogni conflitto e per tutte le zone di guerra del mondo, con l’obiettivo della tutela della vita, senza colore politico. E ogni struttura sanitaria, compresa la nostra, ha nella tutela universale della salute e della vita il primo obiettivo".

La polemica della Lega

Nei giorni scorsi nell’atrio Dea dell’Infermi, vicino al punto prelievi è così spuntato un test, con una sagoma recante l’hashtag ’NotATarget’ ( non un obiettivo, ndr ) e il nome e qualifica di "Dr. Ahmed Hassan". Da qui è divampato il fuoco leghista nel sostenere che le sagome in questione saranno solo riportanti i nomi dei sanitari palestinesi "per rappresentare i crimini di Israele", sostiene il Carroccio.

Ma Carradori chiarisce: "Le stesse sagome annunciate non simboleggiano solo medici e personale sanitario rimasti vittime di una parte o dell’altra nell’attuale conflitto in Medio Oriente, bensì di tutte e tutti coloro che pagano con la vita l’impegno ad assistere e curare le persone in aree di guerra. L’iniziativa, quindi, non ha alcuna valenza politica o di presa di posizione".

La Lega infine ha tirato in ballo anche l’amministrazione comunale, chiedendo conto dell’iniziativa al sindaco, ma è l’assessore alle politiche per la Salute Kristian Gianfreda che replica: "L’iniziativa ha lo scopo dichiarato di, cito testualmente, "riflettere l’impegno comune verso la tutela dei diritti umanitari e la salvaguardia delle strutture sanitarie in zone di conflitto". Sfido chiunque a dire di non essere d’accordo. O per meglio dire: chi non è d’accordo con questo assunto rifiuta il concetto stesso di umanità, che ha sempre accompagnato l’uomo anche nelle guerre più terrificanti. Rifiuto ogni tentativo di strumentalizzazione, che sia della lega o dei filo palestinesi. E mi concentro sul senso di questa iniziativa che è meritevole e rientra pienamente nel concetto di necessaria umanità".