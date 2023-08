Sagra della pappardella Ecco il programma

Tante novità per la Sagra della Pappardella di Gemmano dal 12 al 15 agosto, presentata nel corso della conferenza stampa tenuta ad Onferno, dagli organizzatori della Pro Loco di Gemmano, alla presenza del Sindaco Riziero Santi e dei rappresentanti dell’associazione di volontariato Best Born di Gemmano, Morciano e Tavoleto.

Per la prima volta alla sagra si potrà fare anche beneficenza acquistando a 10 euro la bellissima maglietta della festa. Ogni serata avrà inizio con una cerimonia di apertura e di benvenuto agli ospiti, con lancio dal palco di gadget "originali", fra i quali il "cappellino del baghino". Ad esibirsi per primi sul palco della festa il 12 agosto saranno i Joe Dibrutto, mentre il 13 agosto sarà il turno dell’orchestra di Luca Bergamini, il 14 agosto spazio a Dj set video e animazione con il famoso e divertente Max dei Fichi d’India, infine il 15, giorno di Ferragosto e chiusura della fiera, è in programma l’esibizione dei Moka Club.