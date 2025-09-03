Sagra Malatestiana. La Philharmonia Orchestra dà il via alla stagione

Il teatro Galli torna a essere il cuore pulsante della musica sinfonica internazionale. La 76esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana apre il suo programma di concerti con un appuntamento che promette grandi emozioni. Oggi alle 21 salirà sul palco una delle più prestigiose orchestre europee, la Philharmonia Orchestra, guidata dalla bacchetta del giovane e carismatico maestro finlandese Santtu-Matias Rouvali. Accanto a lui, un talento che ha già conquistato il pubblico mondiale: Bruce Liu, ventottenne pianista canadese di origini cinesi, vincitore del Premio Chopin di Varsavia nel 2021.

Si comincia con il Capriccio Italiano di Cajkovskij, una pagina che intreccia passione russa e suggestioni del folklore italiano, trasportando l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori e ritmi travolgenti. Seguirà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2, dove Bruce Liu potrà mettere in luce la sua sensibilità e il virtuosismo che lo hanno reso uno dei pianisti più amati della sua generazione. La seconda parte sarà interamente dedicata a Stravinskij, con la suite da L’uccello di fuoco, una delle partiture più visionarie e spettacolari del Novecento.

La presenza della Philharmonia a Rimini conferma il prestigio della rassegna. Fondata nel 1945, l’orchestra ha visto alla sua guida direttori leggendari come Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini, Riccardo Muti ed Esa-Pekka Salonen. Rouvali, classe 1985, è considerato uno dei direttori più interessanti della sua generazione. Ha debuttato con la Philharmonia a soli 27 anni, conquistando orchestra e pubblico, e dal 2021 ne è direttore principale.

I biglietti ancora disponibili per il concerto di stasera si possono acquistare online su Vivaticket oppure alla biglietteria del Teatro Galli (telefono 0541 793811 – mail biglietteriateatro@comune.rimini.it).