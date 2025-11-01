Sagra malatestiana, spazio ai giovani

Spazio ai giovani. Saranno loro i protagonisti, ancora una volta, alla Sagra musicale Malatestiana. Domani al teatro Galli andrà in scena l’Orchestra Play Different, con due concerti alle 15 e alle 17.15. L’ensemble, diretto da Antonio Giacometti, riunisce giovanissimi musicisti e rappresenta un progetto innovativo che mira a superare le barriere della musica orchestrale, rendendola accessibile e coinvolgente per tutti. Il programma del concerto, realizzato in collaborazione con il Cemi-Centro di educazione musicale infantile di Rimini, proporrà un viaggio musicale che attraversa i secoli, con brani di Verdi, Dvorák, Händel e Rossini, e con la partecipazione del soprano Gladys Rossi e della voce recitante di Gianluca Reggiani. Play Different è un’orchestra unica nel suo genere, aperta alla sperimentazione e al dialogo tra giovani musicisti e professionisti. Il suo repertorio spazia dalla musica classica tradizionale alle composizioni contemporanee, offrendo sempre nuove esperienze sonore e occasioni di crescita condivisa. Il progetto si fonda sulla collaborazione con le scuole del territorio che adottano il metodo Suzuki, lo stesso seguito dal Cemi, attivo a Rimini dal 2004.

Il concerto di domani sarà l’evento conclusivo di un intero weekend dedicato alla musica dei più piccoli. Dopo le lezioni aperte (stamattina alle 10 al museo della Città e al conservatorio) e le esibizioni diffuse in città (alle 12 e alle 15 nella zona di piazza Cavour), l’Orchestra Junior, formata da bambini tra i 4 e i 7 anni, offrirà un’anteprima sotto i portici del teatro Galli domani alle 12. I biglietti per lo spettacolo al Galli sono disponibili sul sito di Vivaticket.

Federico Tommasini