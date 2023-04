Sagra musicale malatestiana Al Galli arrivano Argerich e Chailly

Orchestre internazionali guidate da alcuni tra i direttori più affermati, solisti eccellenti e i giovani talenti, la musica che si intreccia con altri linguaggi artistici: tutto questo entrerà nel vivo a settembre con la 74esima Sagra musicale malatestiana di Rimini, in programma al Teatro Galli.

I concerti sinfonici iniziano con i musicisti del Peace Orchestra Project (7 settembre) diretti da Riccardo Castro, con una solista del calibro di Martha Argerich per il primo Concerto per pianoforte di Beethoven e un programma che si arricchisce del secondo Concerto per pianoforte di Dmitri Šostakóvič (solista Federico Gad Crema), della Sinfonia Un mondo nuovo di Nicola Campogrande e dell’ouverture dal Candide di Leonard Bernstein. Il 13 settembre torna a Rimini la Royal Philharmonic Orchestra guidata da Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Rachmaninov e il Concerto per violino di Ciajkovskij affidato a Julia Fischer.

Alla musica del grande Nord guarda il programma proposto dalla Baltic Symphonic Orchestra diretta da Kristjan Jarvi in brani di Part, Grieg e Stravinskij.(229). Prestigiosa anche la presenza di Goto Midori nel concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra (23 ottobre) dedicato a pagine violinistiche di Schumann e Beethoven, mentre sarà dedicato a Gustav Mahler il concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly (29 ottobre) sul podio per la Sinfonia N. 1 preceduta dal Preludio sinfonico composto da Bruckner.

Infine, il debutto riminese di Beatrice Rana (2811) assieme ai musicisti della Chamber Orchestra Europe diretti da Antonio Pappano in un programma che oltre al concerto di Schumann offre pagine di Elgar e Dvorak. La Sagra Musicale Malatestiana comprende, come di consueto, anche concerti da camera, spettacoli di danza e la messinscena di Perseo e Andromeda, la prima opera lirica composta da Salvatore Sciarrino.