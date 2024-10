Sagra, ultimo atto. Giorgi: "Mi immergo nel genio di Beethoven"

La Nona Sinfonia, capolavoro di Ludwig van Beethoven, sarà eseguita stasera alle 21 al Teatro Galli, ultimo concerto sinfonico. Uno dei direttori italiani più interessanti del momento, Daniele Giorgi, dirige l’Orchestra Leonore, che riunisce oltre 55 strumentisti italiani e stranieri di valore indiscusso.

Maestro Giorgi, come affronta la direzione di un’opera così alta e impegnativa come la ‘Corale’, ovvero laNona, e ultima, Sinfonia del genio di Bonn?

"Immergendomi in essa fino al punto di avere la sensazione di ricrearla – attacca il musicista –. Interiorizzare la musica fino a sentire di averla composta io stesso. In questo consiste a mio avviso la più profonda ricerca di autenticità".

L’Inno alla gioia di Schiller incarna l’ideale romantico di una società ove le persone sono legate da solidali vincoli di gioia e amicizia universale. Beethoven aspira a far uscire l’umanità dall’oscurità e dal caos verso la pace e la luce. Niente di più inattuale, a guardarsi intorno...

"Le idee migliori si addicono difficilmente a qualsiasi epoca. Beethoven in quest’opera trascende di gran lunga il testo di Schiller. Un sentimento che espresso in parole rischia di risultare ingenuamente idealistico perviene attraverso la musica all’autenticità in una forma meravigliosa e impareggiabile".

Lei è considerato musicista fuori dagli schemi: violinista anche solista, concertatore, camerista, compositore. E naturalmente direttore d’orchestra. Come si definirebbe? Quale di questi ruoli è quello che predilige?

"Potrei definirmi un musicista inattuale, nel senso che rifiuto la coazione a specializzarmi che il mondo della musica e in generale la nostra epoca vorrebbero imporre. Fare musica da prospettive diverse è una delle cose che apprezzo di più. La libertà di dedicarmi a progetti molto diversi mi stimola. Ho bisogno di confrontarmi con me stesso, di sfidarmi, di imparare".

Ci parli di Leonore, orchestra che ha fondato nel 2014, della quale è direttore musicale.

"Leonore è l’incontro tra musicisti di alto profilo, solisti, cameristi o provenienti da alcune delle più importanti orchestre europee accomunati da quella devozione alla musica che sempre finisce per trasform arsi in gioia di suonare".

C’è uno specifico modo di suonare in Leonore?

"Il modo di far musica in Leonore è peculiare. La qualità del processo con cui raggiungiamo l’esito interpretativo è importante quanto l’esito stesso. Tutti noi apprezziamo la precisione esecutiva, ma la totale levigatezza dell’esecuzione è spesso in antitesi con l’intensità e la vitalità che il brano sprigiona".

Quindi?

"L’obiettivo non è mostrare la perfetta sincronia di un meccanismo, ma partecipare del suo processo vitale. Questo rende ogni nostro concerto così diverso dall’altro ".

Ultima domanda un tantino fuori schema ma inevitabile: conosce Rimini? C’è mai stato in vacanza?

"Una città che mi affascina e mi attrae come del resto tutta la Romagna, ma che non ho ancora avuto il piacere di visitare con la dovuta calma. Lo farò certamente in futuro, d’inverno".

Mario Gradara