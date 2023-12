Sala giochi. Per il Tar "non andava chiusa"

Dopo quattro anni arriva la sentenza del Tar che ribalta la decisione del Comune e sottolinea come la sala giochi non poteva essere chiusa e spostata. La sentenza blocca la chiusura della sala giochi intimata dal Comune di Riccione quattro anni fa a una attività di viale Milano. Questo accade perché i giudici hanno rilevato come uno spostamento sul territorio comunale non fosse possibile. Andiamo con ordine. E’ il 2019 e il Comune prosegue la battaglia contro le ludopatie. Lo fa intimando la chiusura a una sala giochi in viale Milano perché vicina a siti sensibili, entro le distanze poste dal regolamento comunale. Il regolamento risale al 2013 e pone il limite di 500 metri come distanze minima da siti ‘sensibili’ quali istituti scolastici, centri sportivi o, come in questo caso, edifici di culto. I ricorrenti hanno chiesto una perizia rispetto ad una precedente indagine eseguita da un architetto per conto del Comune. Secondo il professionista nel territorio comunale c’era assenza di aree fornite di denominazione d5, adatte a ospitare attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto. L’alternativa erano aree periferiche, ma secondo i ricorrenti si sarebbe trattato di zone inadatte a una sala giochi. La verifica della parte ricorrente ha, di fatto, confermato la quasi totale assenza di aree idonee all’interno del Comune di Riccione, circostanza che ha spinto il Tar a riconsiderare la decisione della giunta comunale.

Sul territorio comunale ci sarebbero aree definite d4, in cui edifici esistenti potrebbero ospitare una sala giochi con queste caratteristiche. Ma stando alla perizia presentata dai ricorrenti si tratterebbe di appena l’1,7% del territorio comunale. Secondo i giudici non si può chiudere un’attività che di fatto non può spostarsi. Nel frattempo la sala giochi ha chiuso, ma oggi i titolari hanno in mano una sentenza che ribalta la decisione della giunta.