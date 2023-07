Sala scommesse ’salvata’ dal Tar

Troppo vicina al liceo Einstein e alle altre scuole superiori della Colonnella, secondo il Comune di Rimini. Ma per adesso la sala scommesse di via Sirani potrà restare aperta. L’attività potrà andare avanti almeno fino all’udienza davanti al Tar fissata per l’11 ottobre. Così hanno deciso i giudici del Tribunale amministrativo regionale, che hanno accolto l’istanza cautelare del gestore della sala, sospendendo il provvedimento di ritiro della licenza. Provvedimento che era stato emesso dalla Questura in seguito alla mappatura aggiornata dei luoghi sensibili redatta nel 2019 dal Comune di Rimini, sulla base della normativa che impone alle sale per giochi, scommesse e slot la distanza di almeno 500 metri da chiese, scuole e altri spazi di aggregazione. Nel caso di via Sirani il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva, ritenendo necessario "approfondire" la vicenda, per questo "può ritenersi meritevole la richiesta di misure cautelari avanzata dal gestore". Tradotto: il caso va indagato a fondo, nel frattempo la sala scommesse può restare aperta. Almeno fino all’udienza dell’11 ottobre, giorno in cui i giudici decideranno sulla sorte dell’attività.