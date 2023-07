Salario minimo Rimini fanalino di coda in Emilia Romagna

Paga oraria, Rimini è fanalino di coda in Emilia Romagna. Tuttavia per la Cisl Romagna la strada del salario minimo non può essere la soluzione definitiva perché è necessario proseguire "sulla strada maestra della contrattazione". Per capire meglio le motivazioni che spingono il sindacato è bene partire dai numeri. Analizzando i dati Istat del 2020 relativi alle retribuzioni in Italia, emerge che la paga media oraria di 12,04 euro per gli uomini e 11,27 euro per le donne. Ovviamente, all’aumentare della professionalità aumenta anche la retribuzione. In Emilia-Romagna la media è più alta rispetto al resto del paese, con 12,68 euro per gli uomini e 11,64 euro per le donne, ma non in Romagna dove i valori diminuiscono. Se Ravenna tiene, la provincia di Rimini è il fanalino di coda con 11,38 euro per gli uomini e 10,92 euro per le donne. Si tratta comunque di valori superiori a quelli che stanno emergendo dal dibattito a livello nazionale. Secondo la Cisl nella provincia riminese la differenza dipende dal turismo visto che le retribuzioni più basse si riscontrano nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. "Nella proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 4 luglio, si stabilisce una retribuzione minima a 9 euro lordi. La retribuzione non è costituita solamente dal salario minimo, ma include anche tredicesima, ferie, Tfr, maggiorazioni salariali, lavoro notturno, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e formazione continua. Tutti questi elementi possono essere garantiti solo attraverso un contratto adeguato".