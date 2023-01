Saldi al via: caccia agli sconti mentre vola il commercio online

Il giorno dei saldi invernali. Partono oggi gli sconti sull’abbigliamento, anche se la consueta fiducia dei commercianti ha lasciato in molti casi spazio alla preoccupazione. Il motivo? Le continue promozioni (vedi black friday) e soprattutto la difficile concorrenza con le grandi piattaforme online. Confesercenti ha parlato di "saldi depotenziati" stimando una spesa media di circa 164 euro a persona, in linea con lo scorso anno. Anche se l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori, causa inflazione, genera qualche timore: le vendite promozionali restano un’occasione, qualcuno però potrebbe rinunciare agli acquisti in attesa di tempi migliori. Il Comune di Rimini ha ricordato le regole del gioco: "I commercianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto in percentuale. È obbligatorio disporre le merci in saldo in maniera distinta dalle altre. Vigileremo".

Confcommercio intanto ha rivendicato la necessità di creare "regole uniformi tra il commercio fisico e l’online" riferendosi soprattutto ai colossi internazionali (il Comune di Rimini è sulla stessa lunghezza d’onda). Una richiesta che arriva proprio mentre la nostra provincia registra un vero e proprio boom nell’e-commerce, canale su cui molti esercenti stanno puntando: secondo i dati di Infocamere (terzo trimestre 2022), la provincia di Rimini è al nono posto in Italia, seconda in Regione solo dietro a Modena, per numero di imprese che vendono i loro prodotti su piattaforme telematiche. "Sono 703 – osserva Juri Magrini, assessore comunale alle attività economiche – le attività che effettuano commercio elettronico, con una crescita molto sostenuta tra 2021 e 2022 (rispettivamente 88 e 56 nuovi esercizi operanti anche in e-commerce). Il dato va letto nella chiave più ampia del dinamismo della nostra rete commerciale e imprenditoriale. C’è una componente che si adatta alle nuove esigenze del cliente, affiancando la filiera del commercio tradizionale comunque solida". Altro dato: Rimini è al 16esimo posto in Italia (e seconda in Emilia Romagna dopo Bologna) per start up innovative ogni mille società di capitale. "È evidente la capacità di adattamento e di modernizzazione che esprime l’area riminese" l’istantanea di Magrini.

Giuseppe Catapano