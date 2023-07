Saldi senza energia Poche compere in città Rimini aspetta i turisti "Mancano i russi"

I saldi sono un banco di prova.E la mattinata di ieri è stata abbastazna fiacca, con un centro sotrico non porpio gremito. I commercianti spesso usano questo periodo per dare aria ai bilanci (e ai magazzini) e i clienti per acquistare con un incentivo in più. Poi c’è chi sostiene che si facciano troppo presto ma quest’anno il punto sembra essere un altro: mancano i soldi e quindi mancano i turisti. In particolare i turisti dalla Russia. Poi le disdette a causa dell’alluvione e la poca voglia, in generale, di girare e provare.

Diversi proprietari, responsabili di boutique e commessi non si espongono, però fanno capire l’antifona: "la gente a Rimini è poca, basta affacciarsi lungo il corso o le piazze. Paradossalmente si lavora molto di più la mattina rispetto al pomerriggio. Ma oggi a passeggio non c’è quasi nessuno, gli altri anni invece era l’esatto opposto. Va anche detto che le svendite iniziavano il primo sabato di luglio e non di giovedì". Effettivamente in giro c’è pochissima gente e allora come sono andate le corse e le rincorse all’affare per gli acquirenti e a far compensare i conti per chi vende? Giorgia Parente e Massimo Salvi hanno acquistato abiti da battesimo. "Siamo sui 160 euro, scontati. Abbiamo già comprato altro, sempre abiti da cerimonia e siamo sui 350 euro. Probabilmente non ci fermiamo qua, sopratutto nel vestiario. A noi piace il centro città di Rimini come quello di Santarcangelo". La signora Gisella sta osservando alcuni vestiti esposti e non ha un budget preciso. "Sicuramente acquisterò della biancheria per rinnovare quella che ho. Solitamente non faccio programmi perché difficilmente trovo ciò che realmente cerco. Ad esempio indosso sneakers e potrei spendere anche 150 euro per le scarpe. Apprezzo molto il fatto che i saldi siano partiti di giovedì, c’è meno ressa e si sceglie meglio". In pieno centro Denise Cani è titolare del negozio di scarpe ’Claudio’ e ci conferma che "la gente non c’è. Applichiamo uno sconto del 40%, speriamo di lavorare nel fine settimana. Chi entra acquista generalmente scarpe basse e sandali". Le cose sono diverse da Benetton dove Mariangela Protetto esulta perché "la mattinata è andata piuttosto bene, bilancio positivo e va benissimo iniziare così il giovedì. Il cliente in media spende 80 euro, i turisti entrano forse attratti dal colore in vetrina e gli sconti fino al 50% che ora fanno in pochi". Anche in libreria arrivano i saldi. La Mondadori di piazza Tre Martiri pratica il 70% a luglio sulle "rimanenze che offrono grnadi occasioni, anche per bambini", dice Zoraide Merolla.