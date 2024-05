Sale giochi a Cattolica, scattano i controlli

Il Consiglio di Stato ha disposto che venga effettuato un controllo sul territorio di Cattolica sull’insediamento delle attività di gioco. La legge regionale del 2013i vieta l’installazione di apparecchi a una distanza inferiore a 500 metri da determinati luoghi sensibili. Nello specifico in viale Dante, sala troppo vicina alla chiesa di Sant’Antonio.

L’intervento del Consiglio di Stato arriva dopo il ricorso presentato dal titolare di una sala a cui era stata intimata la chiusura entro sei mesi dalla notifica del provvedimento. Successivamente, il Tar dell’Emilia Romagna aveva dichiarato improcedibile il ricorso, poiché nel frattempo il titolare della sala aveva chiesto la delocalizzazione nel vicino Comune di Misano.

I controlli serviranno a chiarire "se, tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Cattolica, nonché della complessiva disciplina relativa all’insediamento delle attività di sala giochi e sala scommesse, ivi compresa la normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di tali esercizi, e, comunque, quale sia la percentuale di territorio eventualmente disponibile per l’installazione ovvero per la delocalizzazione dei medesimi". La verifica verrà svolta dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di Milano e dovrà essere consegnata al Consiglio di Stato entro 90 giorni.

"Ho incontrato i titolari della licenza quasi ad inizio legislatura nel 2022. Questo perché è volontà dell’amministrazione comunale far rispettare quello che è l’indirizzo della legge regionale - spiega l’assessore alle Attività economiche e vice sindaco di Cattolica Alessandro Belluzzi -. Questo è il mandato che ho dato agli uffici comunali competenti. I gestori sapevano perfettamente la nostra volontà. Gli uffici mi hanno spiegato che i soggetti hanno fatto ricorso e quindi è partita la macchina burocratica. Domani (oggi per chi legge) farò ricerche approfondite come Comune e, con tutti gli atti alla mano, ci esprimeremo. Ribadisco però che è nostra volontà, come amministrazione far rispettare i dettami della legge regionale".