Sale la febbre per il Tour de France E Novafeltria si ’tinge’ già di giallo

Novafeltria va in ’fuga’ e diventa il primo comune del Riminese a tingersi di giallo per salutare il Tour de France, che passerà anche sulle sue strade. Da qualche giorno sono affissi i cartelli di ingresso al paese e in tutte le frazioni con lo slogan Novafeltria sulle strade del Tour de France, rigorosamente in giallo e con il simbolo della Grand Boucle. Tra un anno, il 29 giugno 2024, il Tour de France transiterà anche sulle strade dell’alta Valmarecchia e in particolare a San Leo, Montemaggio, Novafeltria, Perticara. Lo stesso giorno – guarda il caso – in cui Novafeltria celebra i suoi santi patroni, Pietro e Paolo. Il consigliere comunale Marco Magnani, ex ciclista professionista, ha lanciato l’idea di tributare il giusto omaggio alla mitica corsa, che nel 2024 per la prima volta partirà dall’Italia: prima tappa da Firenze a Rimini. Un’idea subito raccolta dall’assessore ai lavori pubblici – e ciclista amatore – Fabio Pandolfi. "Con i cartelli vogliamo promuovere la bellezza del territorio – dice Magnani – e farlo conoscere a chi non ha mai percorso le nostre bellissime strade". "Novafeltria – ricorda Pandolfi – è da tanti anni terra di cicloturismo, e il Tour de France ci tirerà la volata".

m.c.