Sale la febbre per la MotoGp Ecco gli anni d’oro delle due ruote

Ci sono le moto che hanno fatto un’epoca, quelle che sfrecciavano sui circuiti e prima ancora per le strade delle città disseminate di balle di paglia. Mezzo secolo di storia e una data per ricordare Renzo Pasolini. Sabato ha aperto al palazzo del Turismo a Rimini, in piazzale Fellini a due passi dal Grand hotel, la mostra ‘Renzo Pasolini e…I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano’ (1973 - 2023). E’ trascorso poco più di mezzo secolo da quel 20 maggio che cambiò non solo la storia della Rimini dei motori, ma il motociclismo. Quel giorno sulla pista di Monza in un terribile incidente morì Renzo Pasolini. Con lui perse la vita Jarno Saarinen. Oggi il Motoclub che porta il nome del pilota riminese ha volto omaggiare non solo Renzo, ma il motociclismo che fu, e l’evoluzione nel corso dei decenni. Perché in fondo il mondo delle corse che seguì quel terribile 20 maggio ha vissuto anche dell’eredità sportiva e umana di Pasolini. La mostra allestita nelle sala del palazzo dal Motoclub ripercorre l’evoluzione di un mondo in cui oggi i pronipoti di Pasolini tengono altissima la bandiera biancorossa. Basti citare Marco Bezzecchi riminese e portacolori del Motoclub riminese ormai stabilmente tra i migliori della MotoGp, ad oggi terzo nel mondiale in attesa della gara di casa domenica prossima al Misano world circuit in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

La mostra è un modo per riannodare i fili della storia. E’ stata allestita a pochi metri da dove circa mezzo secolo fa sfrecciavano le moto percorrendo la rotonda oggi intitolata a Fellini in occasione della Mototemporada. Da allora le moto sono cambiate, si corre solo nei circuiti, le tecnica ha fatto passi da gigante e l’elettronica ha aperto porte nuove nello sviluppo delle moto. Ma la passione è rimasta la medesima. La mostra rimarrà aperta dalle 17 alle 23 tutti i giorni fino a domenica. Non sarà l’unico evento legato al Gran Premio. Venerdì il lungomare Tintori si vestirà a tema motori per uno show notturno di motocross freestyle per la Red Bull Riders’ Night. I piloti che si esibiranno in evoluzioni aeree. Semaforo vede alle 22,30 per un’ora e mezza di adrenalina. Dalle 18 l’esposizione di moto grazie ai Motoclub della Romagna. Sabato alle 21, il Talk show nella sala convegni della Palazzina Roma di piazzale Fellini, con la partecipazione di piloti, giornalisti e personalità legate al mondo delle moto, modera Boris Casadei.

Andrea Oliva