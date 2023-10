Sale sul tetto dell’ex fornace e cade nel vuoto

Si stava cimentando, insieme agli amici, in una sessione di esplorazione urbana di un edificio abbandonato, l’ex fornace dismessa di Bellaria-Igea Marina. Ha messo il piede in fallo ed è caduta da una altezza di circa sette metri precipitando nel vuoto. Grande paura per una ragazzina di 18 anni coinvolta in un brutto incidente avvenuto ieri mattina.

Insieme a due amici, entrambi 17enni, la giovane si è introdotta nel rudere dell’ex fornace e ha iniziato a gironzolare nei diversi locali dell’edificio. I tre sono appassionati di urbex, una pratica che consiste nell’esplorazione di vecchi edifici abbandonati e nello scattare fotografie e girare video all’interno. I tre hanno raggiunto il solaio dando seguito all’esplorazione, ma qui qualcosa deve essere andato storto. Per qualche motivo la 18enne avrebbe perso l’equilibrio mentre stava camminando precipitando nel vuoto. Un volo di circa sette metri prima dello schianto al suolo. Gli amici hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, insieme a vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. L’area è stata recintata per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. La giovane, che nell’impatto con il pavimento ha picchiato violentemente le gambe e i glutei, avrebbe riportato delle fratture multiple agli arti inferiori. Per tutto il tempo è rimasta comunque vigile e cosciente, anche se sconvolta per la violenza della caduta. I paramedici l’hanno stabilizzata e poi, viste le sue condizioni, hanno deciso di trasportarla con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

È stata ricoverata e sottoposta a accertamenti da parte dei medici del trauma center dell’ospedale cesenate. Fino a ieri le sue condizioni erano stabili, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica al momento è al vaglio dei carabinieri della stazione di Bellaria, che stanno compiendo degli accertamenti. Sono stati sentiti a lungo gli amici che si trovavano in compagnia della ragazza caduta dal solaio per capire cosa l’abbia spinta ad avventurarsi in quel punto. Resta da capire se per il terzetto che si è introdotto nell’edificio possa eventualmente configurarsi una denuncia per aver invaso abusivamente un edificio senza averne l’autorizzazione.