Salesiani in festa Albergatore scomparso La famiglia dona i soldi per il campetto

Un weekend di grande festa ai Salesiani con l’inaugurazione ufficiale dei nuovi campetti sportivi della parrocchia totalmente ripristinati grazie al dono di una famiglia riminese. Don Stefano Marotoglio svela il nome del generoso benefattore e parla così di "campetti della provvidenza" mostrando una targa in memoria di Fabiano Alessi, albergatore di 56 anni scomparso lo scorso settembre. "Dopo la morte di Fabiano – spiega il sacerdote durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – la famiglia Alessi ha esaudito il nostro desiderio devolvendo in favore della parrocchia la somma necessaria per ripristinare i campetti da gioco". Presente ieri alla presentazione anche l’assessore Roberta Frisoni che ha sottolineato il "forte valore formativo dell’esperienza oratoriale".

"I Salesiani sono un pezzo di Rimini – commenta la Frisoni – tutti sono passati di qua, mi commuove quanto trasporto c’è oggi e ringrazio coloro che portano avanti questa iniziativa. L’oratorio è da sempre un punto di ritrovo e rappresenta valori che vanno preservati. Lo sport crea un senso di comunità che va coltivato". ‘Salesiani in festa!’ si apre venerdì con una biciclettata a cui partecipano, fra gli altri, il sindaco Jamil Sadelghovaad e il vescovo Nicolò Anselmi. Il tema centrale della tre giorni di sport e musica insiste, dunque, sul fare comunità, creando una nuova occasione di incontro per tutti i riminesi che nel corso delle generazioni hanno calcato i mitici campetti sportivi della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice in piazza Marvelli. Insomma – spiegano gli organizzatori – l’oratorio è un luogo di socialità, dove attraverso il gioco e lo sport si costruiscono rapporti di amicizia che perdurano dall’infanzia all’età adulta.

Il programma di ‘Salesiani in festa!’ comprende numerosi tornei di calcio, pallacanestro e pallavolo che continueranno fino a domenica. Prevista, poi, un’inedita competizione di burraco, il cui ricavato verrà devoluto in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione. A termine della prima giornata si terrà l’incontro ‘Sport e oratorio. Ci vediamo dai Sale’, moderato dal giornalista Elio Pari. All’incontro partecipano anche i alcuni grandi campioni sportivi che proprio ai Salesiani si sono fatti le ossa. Le serate prevedono alcuni spettacoli musicali a cui partecipano numerose band che gareggiano per il trofeo Rose & Crown, storico pub riminese. Attorno a via Parisano e viale Regina Elena è previsto l’allestimento di numerosi stand per animare un mercatino di artigianato con prodotti tipici e abbigliamento. Gioia anche per i bambini che potranno divertirsi nel mini luna park dove troverà spazio un grande gonfiabile colorato. Aperta al pubblico anche la mostra "Una famiglia che si ritrova". Ricca di fotografie e cimeli, la mostra rappresenta un tuffo nel passato per i 70 anni di vita dell’oratorio.

Andrea G. Cammarata