Salgono a dieci le Bandiere blu, c’è anche Cattolica

Aumentano le bandiere blu in Emilia-Romagna, con la new entry di Cattolica che fa salire a 10 i vessilli che attestano, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e, nel complesso, del territorio. Ieri mattina la cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr a Roma. Da Ferrara a Rimini ecco le dieci spiagge col riconoscimento: Comacchio (Lido degli Estensi, Lido di Volano /Nazioni / Pomposa / Scacchi / Garibaldi, Lido Spina), Ravenna (Marina Romea / Porto Corsini, Marina di Ravenna / Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante / Lido di Classe, Casalborsetti (Camping), Cervia (Milano Marittima, Pinarella), Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Pascoli (San Mauro Mare), Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico (Misano Centro, Porto Verde) e Cattolica (Regina dell’Adriatico). "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il vessillo simbolo di qualità ambientale e dei servizi - commentano la sindaca della new entry Cattolica, Franca Foronchi, e l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni - È il giusto riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti in tema di sviluppo sostenibile".